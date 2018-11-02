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02.11.2018

На выходных мир накроют сильнейшие магнитные бури: что делать

Источник: Українські новини

С 3 по 6 ноября украинцам, как и всем остальным жителям планеты, предстоит пережить мощную магнитную бурю. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Поскольку ноябрь – так называемый "переходный" месяц, когда человеческий организм наиболее подвержен климатическим факторам, буря будет представлять особую угрозу. Упадок сил, скачки давления, перепады настроения и другие недомогания, по прогнозу медиков, почувствуют все без исключения.

По словам метеорологов, наиболее мощная вспышка солнечной активности ожидается 3 ноября, это самый опасный день. В последующие дни – 4,5 и 6 ноября активность Солнца пойдет на спад, но все еще будет превышать норму.

Что можно сделать для облегчения стресса?

 

Реакция на магнитные бури у каждого человека индивидуальна. Однако если вы подвержены заболеваниям, у вас ослаблен иммунитет и вы находитесь в стрессовой ситуации - ваш организм может дать сбой и отреагировать на геомагнитную обстановку серьезным ухудшением самочувствия. 

Режим питания

Во время магнитных бурь, а также перед ними - скорректируйте свой режим питания. Нужно будет воздержаться от алкоголя и переедания, а также от жирной, острой и соленой еды. В это время лучше сделать акцент на здоровой пище. Осень- сезон тыкв и винограда - обратите на них внимание!

Больше воды

Постарайтесь употреблять как можно больше воды. Также подойдут чаи, компоты, травяные настои. И постарайтесь воздержаться от кофе, крепкого чая и любых бодрящих напитков - этим вы можете перегрузить сердечно-сосудистую систему. Особенно это относится к времени перед сном - эти напитки только ухудшат ваше самочувствие к период адаптации к похолоданию.

Свежий воздух

Во время магнитных бурь и особенно - адаптации к ноябрю и похолоданию старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. 

Разгрузите нервную систему

В период активность негативного природного явления необходимо избегать усиленных занятий спортом, а также различным умственным трудом. Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.

 

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