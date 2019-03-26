На выплату пенсий и субсидий за март выделили более 40 млрд гривен

Украина

В Евросоюзе опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

После заявления Юлии Тимошенко, что Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF) открыли антикоррупционное расследование против президента Украины, в OLAF заявили, что не открывали никаких расследований в отношении президента Украины.