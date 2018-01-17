На юге Украины объявлено штормовое предупреждение

Источник: Корреспондент.net

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в южных областях Украины – Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Крыму.

Об этом во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Наибольшая скорость ветра, которая будет достигать критериев стихийного явления, ожидается на территории южных областей Украины и будет достигать 25-28 м/с", – сказал он.

Также Кульбида сообщил, что во всех областях Украины, кроме западных и Житомирской области, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а местами – до 21-24 м/с.