На Закарпатье без света десятки населенных пунктов

Источник: Корреспондент.net

В Закарпатской области в результате сильных снегопадов 41 населенный пункт остался без электроснабжения.

По состоянию на 9:30 утра перебои с электричеством наблюдались в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах. В 12 населенных пунктах света нет полностью, а в 29 – частично.

Также отмечается, что в некоторых районах области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории. Зафиксировано не менее семи таких инцидентов.

"Спасатели оказывали помощь водителям транспортных средств, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог", – добавили в ГСЧС.