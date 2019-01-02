02.01.2019
На Закарпатье без света десятки населенных пунктов
Источник: Корреспондент.net
В Закарпатской области в результате сильных снегопадов 41 населенный пункт остался без электроснабжения.
По состоянию на 9:30 утра перебои с электричеством наблюдались в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах. В 12 населенных пунктах света нет полностью, а в 29 – частично.
Также отмечается, что в некоторых районах области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории. Зафиксировано не менее семи таких инцидентов.
"Спасатели оказывали помощь водителям транспортных средств, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог", – добавили в ГСЧС.
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