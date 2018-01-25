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25.01.2018

На Закарпатье директор школы избила третьеклассника

Источник: Українські новини

Жители Верхней Грабивницы требуют уволить директора местной школы. Об этом сообщает на страницы в Facebook Специальный контроль.

"В селе Верхняя Грабовница, Воловецкого района состоялся митинг. Жители сельской глубинки требуют уволить директора начальной школы Наталью Сегедий, за то, что последняя якобы избила третьеклассника Ярослава Пастушенко", -говорится в сообщении.

Руководителя образовательного учреждения на рабочем месте нет - она на больничном. В отделе образования Воловецкой райгосадминистрации по факту избиения проводят служебное расследование. Начальник отдела Наталья Шутко рассказывает, что Наталья Сегедий дала объяснения относительно инцидента. Говорит, что директор отрицает факт избиения подростка, мол ребенок бежал и случайно наткнулась на ее руку. Тем временем в прокуратуре открыли уголовное производство.

Директору инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей). За него предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов (до 2210 гривен) или ограничением свободы на срок до 3 лет.

"Тем временем родители несколько дней не пускали детей в школу, но учебный процесс возобновлен. В образовательном учреждении созданы все надлежащие условия для получения начального образования малых грабовчан", — информирует Спецконтроль.

 

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