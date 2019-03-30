На Закарпатье изъяли 120 кг героина
Источник: Корреспондент.net
СБУ изъяла 120 кг наркотиков на 10 млн долларов в Закарпатской области. Об этом в субботу, 30 марта, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"В ходе обысков в квартире одного из фигурантов дела правоохранители изъяли около 120 кг (!) наркотического вещества. На "черном рынке" стоимость такого количества вещества составляет 10 млн долларов США", - говорится в сообщении.
По ее данным, группа лиц занималась перемещением наркотиков через границу.
Как сообщает пресс-служба СБУ, заблокирован транснациональный канал контрабанды героина в Европу.
Оперативники СБУ установили, что один из активных участников группировки планирует переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничные "транзитных баз" в Европу.
"Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его выезда в ЕС. Сегодня во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более ста двадцати килограмм героина", - говорится в сообщении.
"Эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного связанными с международными террористическими организациями уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии", - отметили в СБУ.