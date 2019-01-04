На Закарпатье на заполненную людьми электричку упал высоковольтный провод

Источник: Українські новини

Сегодня, 4 января, на Закарпатье на заполненный пассажирами вагон электрички упал высоковольтный провод. Об этом сообщает на своей странице в Facebook жительница Ужгорода Анастасия Файкова, опубликовав соответствующие фото.

Так, сообщается, что инцидент произошел в селе Мирча.

"Двери еще были открыты, когда упала высоковольтная линия на поезд... То, что это было страшно, это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками. И начался Армагеддон, било настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью", - пишет Файкова.

О пострадавших не сообщается.