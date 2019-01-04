04.01.2019
На Закарпатье на заполненную людьми электричку упал высоковольтный провод
Источник: Українські новини
Сегодня, 4 января, на Закарпатье на заполненный пассажирами вагон электрички упал высоковольтный провод. Об этом сообщает на своей странице в Facebook жительница Ужгорода Анастасия Файкова, опубликовав соответствующие фото.
Так, сообщается, что инцидент произошел в селе Мирча.
"Двери еще были открыты, когда упала высоковольтная линия на поезд... То, что это было страшно, это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками. И начался Армагеддон, било настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью", - пишет Файкова.
О пострадавших не сообщается.
Новости раздела
Украина
04.01.2019
Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию украинской церкви
Патриарх призывает иерархов продолжить признание украинской православной церкви
Украина
04.01.2019
ДТЭК намерен купить "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"
Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций Акционерного общества (АО) «Одессаоблэнерго» и 93,9978% Частного акционерного общества (ЧАО) "Киевоблэнерго".
Украина
04.01.2019
В 2018 украинцы стали больше покупать б/у автомобилей: топ возглавляет Volkswagen
В 2018 году продажи б/у автомобилей в Украине повысились в 2 раза до 116,8 тыс. единиц.
Украина
04.01.2019
Томос об автокефалии ПЦУ обнародуют в Софии Киевской на Рождество
Во время литургии в Софии Киевской уже будет томос.
Украина
04.01.2019
В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с трупом
На теле погибшей женщины отсутствуют видимые следы насильственной смерти.
Украина
04.01.2019
В Украине в 2018 году выросло потребление газа
Потребление газа составило 28,5 млрд кубометра газа, что всего на 0,4% больше чем в 2017 году.
Украина
04.01.2019
В Украине сняли ограничения движения на трассах
Сняты все ограничения движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств во всех областях.
Украина
04.01.2019
С начала года за коррупцию задержаны 137 служащих
Основными нарушениями коррупционного законодательства являются несвоевременно поданные декларации об имуществе и доходах.
Украина
03.01.2019
ЦИК собирается потратить на выборы Президента 2,3 млрд грн, в Раду - 1,9 млрд грн
ЦИК утвердил собственную смету в рамках бюджетных программ
Украина
03.01.2019
Украина резко снизила импорт газа с начала января
Если среднесуточный импорт в декабре составил 15,4 млн куб. м, то уже 1 января он уменьшился до 6,5 млн куб. м/сутки.
Украина
03.01.2019
Убийца семьи в Виннице заговорил в суде
Мужчина заявил, что ничего не помнит, и попросил журналистов перестать задавать ему вопросы. Тем временем состоялись похороны его семьи.
Украина
03.01.2019
По новым правилам оформили 16,5 тысяч "евроблях"
Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Украина
03.01.2019
В соцсетях появилось фото подозреваемого в убийстве турчанок в Харькове
Авторы сообщения уверяют, что разыскивается гражданин Турции, однако приводят фото украинского паспорта.
Украина
03.01.2019
В Одессе пассажиры толкали трамвай
Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.
Украина
03.01.2019
Убийцей бойца ГСО оказался боксер-супертяж - СМИ
Главный подозреваемый в убийстве - известный боксер-тяжеловес, представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.
Украина
03.01.2019
В ВСУ подтвердили пленение военного на Донбассе
В ВСУ подтвердили факт попадания в плен сепаратистов на Донбассе солдата 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Украина
02.01.2019
CNN назвал оккупированный Крым российским: украинские дипломаты ответили
В новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией.
Украина
02.01.2019
На Закарпатье без света десятки населенных пунктов
В некоторых районах Закарпатской области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.
Украина
02.01.2019
На малую приватизацию утверждены 792 объекта - ФГИ
Фонд государственного имущества Украины утвердил для продажи в 2019 году около 800 объектов малой приватизации.
Украина
02.01.2019
Налоги, пенсии и секс. Законы, заработавшие в 2019
В 2019 году украинцев ждет ряд нововведений – повышение минимальных зарплат и пенсий, новые тарифы и штрафы, изменения в уголовный кодекс и продолжение пенсионной реформы.
Украина
02.01.2019
НАБУ разрешили не заводить дело на Порошенко
Суд в Киеве отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против президента по возможным злоупотреблениям.
Украина
02.01.2019
В Украине корью заболели более 54 тысяч человек
Самые высокие показатели заболеваемости корью в течение прошлого года сохранялись в западных областях.
Украина
02.01.2019
Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС
Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.