На Закарпатье пассажир выпал из поезда

Источник: Корреспондент.net

На Закарпатье в Воловецком районе мужчина выпал из поезда. Он был госпитализирован, сообщает в четверг, 17 мая, пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что 19-летний парень выпал из поезда в районе горного села Скотарское Воловецкого района (1641 км железнодорожного пути) утром в четверг.

К месту происшествия выехало очередное отделение 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.

"Из-за отсутствия подъездного пути, к потерпевшему спасателям пришлось еще около четырех километров добираться в гору пешком. Предоставив травмированному первую доврачебную помощь, бойцы ГСЧС положили его на носилки и транспортировали вниз. Там парня уже ждали медики, и доставили его в Воловецкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Подробные обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.