На Закарпатье подсчитали убытки от непогоды

Источник: Корреспондент.net

Стихийное бедствие, которое накрыло Закарпатье 12-13 июня, признано чрезвычайной ситуацией природного характера регионального уровня. Общая сумма нанесенного ущерба оценена в 63,7 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно дает основание для получения компенсации для возмещения последствий непогоды из резервного фонда Кабмина.

"Согласно обследованиям, проведенным местными комиссиями, всего повреждены кровли на 696 жилых домах, 15 учебных заведениях, 10 домах культуры, 4 амбулаториях, также повреждены 37 участков автодорог, 159 гектаров сельхозугодий, более 405 гектаров лесного фонда", - сообщают в ОГА.