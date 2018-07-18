На Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой

Источник: Корреспондент.net

В городе Мукачево Закарпатской области в среду, 18 июля, полицейские со стрельбой и погоней задерживали подозреваемого. Об этом сообщает Мukachevo.net.

По предварительной информации, силовики задержали мужчину, который пытался скрыться от них на авто. Во время погони звучали звуки выстрелов.

Задержанный находится в наручниках. Полицейские описывают имущество из машины.

Также есть информация, что убегая от полиции, подозреваемый задел другие авто.

В закарпатском управлении СБУ сообщили, что их сотрудники не участвуют в спецоперации. В местной полиции официальных комментариев по поводу происшествия не дают.

На месте происшествия работает группа правоохранителей, патрульных и экспертов.