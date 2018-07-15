На Закарпатье сгорел детский дом в поселке ромов

Источник: Корреспондент.net

В селе Большая Добронь Закарпатской области сгорело здание детского дома в ромском поселении. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 июля.

По информации спасателей, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

Однако местные цыгане не исключают умышленный поджог с учетом последних событий.

В свою очередь правоохранители не обнаружили следов, которые бы указывали на умышленный поджог, но и не исключает эту версию и проведет экспертизу.

"Полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог. Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.



