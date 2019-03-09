На Закарпатье спецназ задержал банду наркодилеров

"В ходе расследования уголовного производства работники следственного управления ГУНП в Закарпатской области совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности, бойцами КОРДа и роты полиции особого назначения задержали 9 членов организованной преступной группировки. Установлено, что эти жители Закарпатья занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Наркотики они поставляли из-за рубежа. Кроме Закарпатья распространяли запрещенные вещества на тeритории других областей. Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела. Правоохранители изъяли наркотические вещества, оружие и наркотики. "По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители открыли уголовное производство по статье Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – подытожили в полиции.

