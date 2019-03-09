09.03.2019
На Закарпатье спецназ задержал банду наркодилеров
Источник: Корреспондент.net
В Закарпатской области задержали банду наркодилеров, которые поставляли наркотики из-за границы, сообщает пресс-служба местной полиции.
"В ходе расследования уголовного производства работники следственного управления ГУНП в Закарпатской области совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности, бойцами КОРДа и роты полиции особого назначения задержали 9 членов организованной преступной группировки. Установлено, что эти жители Закарпатья занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
Наркотики они поставляли из-за рубежа. Кроме Закарпатья распространяли запрещенные вещества на тeритории других областей.
Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела. Правоохранители изъяли наркотические вещества, оружие и наркотики.
"По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители открыли уголовное производство по статье Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – подытожили в полиции.
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