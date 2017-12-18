На западе США сошел с рельсов пассажирский поезд

Источник: DW

На западе США в понедельник, 18 декабря, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Сиэтла (штат Вашингтон) в Портленд (штат Орегон).

Инцидент произошла в населенном пункте Дюпонт близ города Такома (Вашингтон). В составе находились предположительно, 78 пассажиров и пять членов бригады, сообщает железнодорожная компания Amtrak.

В результате погибли шесть человек, передает агентство AP со ссылкой на официальные данные. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter выразил соболезнования в связи с трагедией и сообщил, что в Белом доме следят за ситуацией. Трамп также отметил, что происшествие заставляет обратить внимание на необходимость инвестировать в инфраструктуру страны.

Поезд ехал со скоростью 130 км/ч, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные GPS. При этом разрешенная скорость на участке, где произошла трагедия, составляет 127 км/ч. Сообщается также, что состав выполнял свою первую поездку.