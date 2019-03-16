На западной границе не работают 6 пунктов пропуска

Источник: Корреспондент.net

В субботу, 16 марта, временно не работают пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией. Об этом сообщает Западное управление ГПСУ в Facebook.

В связи с переустановкой базы данных Государственной миграционной службы до 16:00 не будут работать пункты пропуска Лужанка, Вилок, Косино, Дзвонковое, Солотвин и Дьяково.