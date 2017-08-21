На Запорожской АЭС отключили энергоблок

Источник: КорреспонденТ.net

Энергоблок №1 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Отключение произошло 19 августа года в 22.56, сообщает пресс-служба Энергоатома.

Как ожидается, ремонт продлится 107 суток. В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока.

"Суммарная мощность генераторов составляет 2530 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – говорится в сообщении.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.