На заводе в Херсоне загорелось судно

Источник: Корреспондент.net

На судостроительном заводе в Херсоне горело судно 1982 года выпуска. Информация о возгорании на причала на Днепре поступила спасателям в 12.11 понедельника, 2 июля

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку.

Пожар был локализован в 13.00, а полностью ликвидирован в 15.20. С огнем боролись 20 спасателей с помощью пять единиц спецтехники.

Жертв и пострадавших при пожаре нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Ранее в Херсонской области сгорели 170 гектаров пшеницы.