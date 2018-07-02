02.07.2018
На заводе в Херсоне загорелось судно
Источник: Корреспондент.net
На судостроительном заводе в Херсоне горело судно 1982 года выпуска. Информация о возгорании на причала на Днепре поступила спасателям в 12.11 понедельника, 2 июля
Прибывшие на место спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку.
Пожар был локализован в 13.00, а полностью ликвидирован в 15.20. С огнем боролись 20 спасателей с помощью пять единиц спецтехники.
Жертв и пострадавших при пожаре нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Ранее в Херсонской области сгорели 170 гектаров пшеницы.
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