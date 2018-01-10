Набсовет "ПриватБанка" назначил на должность председателя правления чешского банкира

Источник: 112.ua

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления. Теперь Национальный банк Украины должен утвердить представленные Наблюдательным советом соответствующие документы.

"В процессе оценки кандидатов на должности в правлении "ПриватБанка" мы прежде всего руководствовались следующими критериями: высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционным управлением и внедрение инструментов контроля", - сообщил председатель Наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.

По его словам, Крумханзл "будет сосредоточен больше на операционном управлении банком, чем на саморекламе".

Петр Крумханзл родился в 1966 году, закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. Он занимал высшие руководящие должности в ведущих банках Европейского Союза.

Ранее работал в должности члена правления по операционным вопросам в украинском Райффайзен Банке Аваль, а также членом правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution.

Его последний опыт работы был связан с рынком Китая, где в должности члена правления по операционным вопросам Home Credit он руководил всеми операциями банка.