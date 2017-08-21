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21.08.2017

НАБУ: Дело ПриватБанка может нанести ущерб стране

Источник: КорреспонденТ.net

По делу о хищении средств в ПриватБанке существует опасность причинения большого ущерба государству. 

"Дело по "ПриватБанку" сейчас фактически на особом контроле. Потому что существует большая опасность причинения большого ущерба государству. Потому что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств - не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным", - сказал Сытник.

Также он подчеркнул, что два акционера банка - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - брали на себя эти письменные обязательства, "обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали".

"Я думаю, что сейчас будет очень решающая стадия этого дела в сентябре, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет самое большое противостояние", - прогнозирует директор НАБУ.

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