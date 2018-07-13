НАБУ обжаловало закрытие "дела рюкзаков"

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру жалобу на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по "делу рюкзаков" по двоим подозреваемым - сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. В ведомстве отмечают, что по состоянию на 18:00 13 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не было предоставлено материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу.

"Жалоба адресована высшему по должности прокурору, а именно руководителю САП", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что, согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента ее получения.

"Таким образом, к концу следующей недели общественность будет иметь возможность услышать его персональную позицию относительно обоснованности решения его подчиненного", - говорится в сообщении.

В НАБУ считают, что во время досудебного расследования они получили "достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению 14,5 грн".