НАБУ открыло дело против президента ФФУ

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по делу президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование начато после обращения общественных организаций и публикаций в СМИ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют дело по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением.

"Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - добавилив НАБУ.