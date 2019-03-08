НАБУ открыло три дела на омбудсмена Денисову - СМИ

Отмечается, что дела открыли 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса.

В рамках дел НАБУ проверяет возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО Астория-Сити, ООО Триора, Батилиман, ООО Машиностроительный завод Автоливмаш, а также не отобразила доходы от ООО Финансовая компания Центр факторинговых услуг.

Кроме того Денисова не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации Фонд восточная Европа.

Все дела объединены в одно уголовное производство.