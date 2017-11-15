НАБУ показало схему хищений в Минобороны

Источник: Корреспондент.net

Схема хищения госсредств при закупке топлива для Министерства обороны была обнародована Национальным антикоррупционным бюро. В частности, инфографика, показывающая преступный механизм, появилась на сайте НАБУ в среду, 15 ноября.

Следствие выяснило, что в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку топлива.

По результатам торгов комитет утвердил к оплате предложения одного из участников как наиболее экономически выгодные. С победителем заключили 14 договоров о поставках более 80 тыс. тонн топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму более 1 млрд грн.

После поставки около 1/20 оговоренного объема заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок Минобороны совместно с победителем торгов заключили дополнительные соглашения, согласно которым стоимость топлива выросла сначала на 10%, а затем еще на 5,8%.

"Только после безосновательного увеличения цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной, победитель торгов начинает поставлять топливо. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.



