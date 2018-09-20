НАБУ показало скандальную "переписку Омеляна"

Источник: Корреспондент.net

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что переписка министра инфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования им недостоверных сведений в электронных декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - говорится в сообщении.

В Бюро утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

Учитывая это, в НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.

Кроме того, в Бюро заявили, что обнародовали проект заключения НАПК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, "который тот получил за два месяца до официального принятия решения".