НАБУ против САП. Дошло уже и до драк

Источник: Корреспондент.net

Новые антикоррупционные органы, созданные в Украине, должны взаимодействовать друг с другом и работать сообща. Ну это в идеале. У нас же получается совсем наоборот.

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призывают уволить друг друга, а их подопечные просто дерутся на улицах Киева.

Версия САП

Управление государственной охраны 19 сентября выявило кабель для прослушивания, который прокладывали из здания "Охматдета" в Киеве к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

На месте событий был обнаружен также микроавтобус Форд с людьми внутри, которые не представились, закрылись в авто. По информации САП, номера авто зарегистрированы на НАБУ.

Далее по версии САП, к автомобилю вызвали полицию и СБУ. Но приехал спецназ НАБУ, разблокировал автомобиль и скрылся с места происшествия. Параллельно разбили автомобиль САП, пострадали также два гражданских автомобиля, которые просто были припаркованы рядом с местом конфликта.

По итогам конфликта в САП заявили, что считают пребывание Артема Сытника на должности руководителя НАБУ несовместимым с противодействием коррупции.

"САП призывает международных партнеров не вестись на провокации Сытника ... Мандат доверия НАБУ усилиями Сытника преобразован в мандат безнаказанности", - говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

Версия НАБУ

В свою очередь в НАБУ заявляют, что их детективов 19 сентября "никто не задерживал". Никакие жучки они не устанавливали.

"Я не совсем понимаю, что в этой ситуации должен комментировать, ведь никто не приближался к зданию САП и Холодницкому, никто не собирался их слушать. Наши ребята были в полукилометре от САП. Почему работники САП начали их блокировать", - рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Наш экипаж спрашивает их: "Почему вы нас блокируете?". Они молчат. В какой-то момент наш работник сел в авто, которое мешало проезду, отогнал его, и ребята себе дальше поехали. Никто не задержан, все на работе, работа продолжается" - утверждает Сытник.

Он назвал ложью заявление Холодницкого о том, что НАБУ пыталось его прослушивать.

"Назар Иванович заявляет, что мы пытались его прослушивать - могу сказать, что это точно неправда. Вообще, работники, которых пытались блокировать, не имеют никакого отношения к этому кабелю. И еще раз подчеркиваю - к зданию САП никто не приближался", - отметил Сытник.

На уточнение, что сотрудники НАБУ делали рядом с САП, Сытник ответил:

"Не могу раскрывать детали, но как говорится: оказались не в том месте, не в то время. Но то, что Назар Иванович переживает, что его все слушают - это хорошо. Переживания касательно контроля всегда хороши", - подытожил он.

Отголосок старых разборок

Открытый конфликт в отношениях глав САП и НАБУ длится с конца марта. Тогда Холодницкий обнаружил в своем кабинете прослушивающую аппаратуру, которая оказалась "жучками" НАБУ.

Чуть позже стало понятно, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель "слушали" руководителя САП. В результате Генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали жалобы в Дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой уволить Холодницкого.

Комиссия решила, что хоть Холодницкий и заслужил наказания, уволить его она не имеет права. Поэтому руководитель САП обошелся выговором.

После этого, как утверждали источники СМИ, совместная работа двух органов фактически остановилась, увязнув во взаимных подозрениях и обвинениях.

Что дальше?

Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что конфликт закончится увольнением и Сытника, и Холодницкого.

“Межличностный конфликт двух начальников новых антикоррупционных институтов уже становится непреодолимым препятствием для нормального взаимодействия НАБУ и САП. А если они не будут сотрудничать, то не будут эффективно работать. Американцы просто так Сытника не сдадут, разве что в обмен на одновременный уход Холодницкого. Вопрос только в том, когда и как это произойдет”, - полагает Фесенко.

Вместе с тем существует мнение, что Сытник и Холодницкий могут уйти в политику, например, к следующим парламентским выборам, которые уже не за горами.