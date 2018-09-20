Найти

20.09.2018

НАБУ против САП. Дошло уже и до драк

Источник: Корреспондент.net

Новые антикоррупционные органы, созданные в Украине, должны взаимодействовать друг с другом и работать сообща. Ну это в идеале. У нас же получается совсем наоборот.

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призывают уволить друг друга, а их подопечные просто дерутся на улицах Киева.

Версия САП

Управление государственной охраны 19 сентября выявило кабель для прослушивания, который прокладывали из здания "Охматдета" в Киеве к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

На месте событий был обнаружен также микроавтобус Форд с людьми внутри, которые не представились, закрылись в авто. По информации САП, номера авто зарегистрированы на НАБУ.

Далее по версии САП, к автомобилю вызвали полицию и СБУ. Но приехал спецназ НАБУ, разблокировал автомобиль и скрылся с места происшествия. Параллельно разбили автомобиль САП, пострадали также два гражданских автомобиля, которые просто были припаркованы рядом с местом конфликта.

По итогам конфликта в САП заявили, что считают пребывание Артема Сытника на должности руководителя НАБУ несовместимым с противодействием коррупции.

"САП призывает международных партнеров не вестись на провокации Сытника ... Мандат доверия НАБУ усилиями Сытника преобразован в мандат безнаказанности", - говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

Версия НАБУ

В свою очередь в НАБУ заявляют, что их детективов 19 сентября "никто не задерживал". Никакие жучки они не устанавливали.

"Я не совсем понимаю, что в этой ситуации должен комментировать, ведь никто не приближался к зданию САП и Холодницкому, никто не собирался их слушать. Наши ребята были в полукилометре от САП. Почему работники САП начали их блокировать", - рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Наш экипаж спрашивает их: "Почему вы нас блокируете?". Они молчат. В какой-то момент наш работник сел в авто, которое мешало проезду, отогнал его, и ребята себе дальше поехали. Никто не задержан, все на работе, работа продолжается" - утверждает Сытник.

Он назвал ложью заявление Холодницкого о том, что НАБУ пыталось его прослушивать.

"Назар Иванович заявляет, что мы пытались его прослушивать - могу сказать, что это точно неправда. Вообще, работники, которых пытались блокировать, не имеют никакого отношения к этому кабелю. И еще раз подчеркиваю - к зданию САП никто не приближался", - отметил Сытник.

На уточнение, что сотрудники НАБУ делали рядом с САП, Сытник ответил:

"Не могу раскрывать детали, но как говорится: оказались не в том месте, не в то время. Но то, что Назар Иванович переживает, что его все слушают - это хорошо. Переживания касательно контроля всегда хороши", - подытожил он.

Отголосок старых разборок

Открытый конфликт в отношениях глав САП и НАБУ длится с конца марта. Тогда Холодницкий обнаружил в своем кабинете прослушивающую аппаратуру, которая оказалась "жучками" НАБУ.

Чуть позже стало понятно, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель "слушали" руководителя САП. В результате Генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали жалобы в Дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой уволить Холодницкого.

Комиссия решила, что хоть Холодницкий и заслужил наказания, уволить его она не имеет права. Поэтому руководитель САП обошелся выговором.

После этого, как утверждали источники СМИ, совместная работа двух органов фактически остановилась, увязнув во взаимных подозрениях и обвинениях.

Что дальше?

Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что конфликт закончится увольнением и Сытника, и Холодницкого.

“Межличностный конфликт двух начальников новых антикоррупционных институтов уже становится непреодолимым препятствием для нормального взаимодействия НАБУ и САП. А если они не будут сотрудничать, то не будут эффективно работать. Американцы просто так Сытника не сдадут, разве что в обмен на одновременный уход Холодницкого. Вопрос только в том, когда и как это произойдет”, - полагает Фесенко.

Вместе с тем существует мнение, что Сытник и Холодницкий могут уйти в политику, например, к следующим парламентским выборам, которые уже не за горами.

Еще один прогноз – противостояние продолжится, пока кто-то не отступит.

 
 
Новости раздела
Украина
20.09.2018
Рада назначила двух судей КС по своей квоте
Ирина Завгородняя и Олег Первомайский назначены судьями Конституционного суда Украины. Решение поддержали 230 народных депутатов.
Украина
20.09.2018
Второй украинский катер Кентавр спустили на воду
В Киеве состоялась торжественная церемония спуска на воду еще одного десантно-штурмового катера Кентавр.
Украина
20.09.2018
Прокуратура объяснила обыски в госцентре МОЗ
Цель обыска - изъятие копии соответствующей компьютерной программы для дальнейшего проведения судебной экспертизы.
Украина
20.09.2018
Трамп подписал указ о санкциях против России
Указ ужесточает санкционный режим в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся.
Украина
19.09.2018
Вступил в силу указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с РФ
Указ о прекращении договора о дружбе с РФ опубликован в правительственном вестнике и вступил в силу. Ранее президент Порошенко заявил, что этот договор по вине российской стороны стал "анахронизмом".
Украина
19.09.2018
Появилось видео потасовки силовиков у здания САП
Спецназ НАБУ избил водителя САП, утверждает Холодницкий. Во время инцидента сотрудников ведомств присутствовали полицейские.
Украина
19.09.2018
В Киевcкой области повесилась мать 10 детей
За час до смерти женщины, по словам соседей, они слышали, как она ссорилась со своим сожителем.
Украина
19.09.2018
Суд не отстранил мэра Ужгорода от должности
Судебное заседание продолжалось почти четыре часа. Поддержать Андриива пришли депутаты Ужгородского горсовета и глава Закарпатской области Геннадий Москаль.
Украина
19.09.2018
Климкин допустил высылку консула Венгрии
Павел Климкин заявил, что сейчас проверяется подлинность видео, на котором зафиксирована раздача венгерских паспортов на Закарпатье.
Украина
19.09.2018
Госстат: цена на газ превысила 300 долларов
Контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из 12 стран Европы. Крупнейшие поставки обеспечили фирмы из Швейцарии, Германии и Польши.
Украина
18.09.2018
Украинцы ожидают дальнейшее падение гривны
Ожидания украинцев по курсу гривны в течение ближайших трех месяцев ухудшились, свидетельствуют данные исследования потребительских настроений граждан.
Украина
18.09.2018
В Минэнерго назвали уровень запасов топлива
Запасы угля в Украине на сегодня выше, чем на соответствующую дату 2017 года, но Украина отстает с темпами накопления мазута и газа.
Украина
18.09.2018
ЕС выделит Украине €54 млн на энергоэффективность
Евросоюз предоставит следующий транш в сумме €54 млн на работу Фонда энергоэффективности. Соглашение планируется подписать до конца года.
Украина
18.09.2018
Суд назначил дату "последнего слова" Януковича
Суд продолжит рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича 1 октября.
Украина
17.09.2018
Киев вышел из договора о дружбе с Москвой
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заключенного в 1997 году.
Украина
17.09.2018
Приходите после выборов. Волкер о Донбассе
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего визита в Киев обсудил возможные сценарии развития ситуации на Донбассе и дал несколько советов украинской власти.
Украина
17.09.2018
Киев и Лондон обсудили военное сотрудничество
В ходе встречи в Киеве стороны положительно отметили интенсивность украинско-британского диалога в сфере безопасности и обороны.
Украина
17.09.2018
Порошенко назвал размер зарплаты солдата с 2019
Президент пообещал увеличение размера зарплаты военнослужащих с нового года. Финансирование армии будет увеличено почти в три раза.
Украина
16.09.2018
На поддержку украинского кино в проекте госбюджета-2019 заложен миллиард гривен
Всего расходы на культуру составят 5,4 млрд гривен
Украина
16.09.2018
В Украине инвестиционный бум - Порошенко
Глава государства подчеркнул, что это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.
Украина
16.09.2018
Силы ООС восстанавливают Авдеевку
При условии соблюдения режима "тишины" на Донбассе до 30 октября планируется восстановить 210 домов.
Украина
16.09.2018
В Одесской области открыли мемориал армии УНР
Мемориал находится на въезде в город Ананьев и представляет собой площадь, вымощенную гранитной мостовой.
Украина
16.09.2018
В Киеве такси въехало в остановку с людьми
Водитель электрокара Nissan Leaf не справился с управлением и влетел в остановку. Есть подозрения, что таксист был под наркотиками.
Украина
15.09.2018
Украина уступила России и Беларуси в рейтинге по качеству жизни и заняла 88 место
Россия попала на 49-ю позицию, а Беларусь - на 53-ю
Рада назначила двух судей КС по своей квоте | Группа Балчуна записала песню на украинском языке