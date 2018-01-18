НАБУ расследует, как первый зампрокурора Днепропетровской области потратил на 2,5 млн грн больше, чем заработал

Источник: Українські новини

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя прокурора Днепропетровской области Романа Соскова.

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, сообщают Українські Новини.

Досудебное расследование установило, что с 2015 года сын Соскова приобрел право на объект незавершенного строительства (квартиру) площадью 90 кв. м стоимостью около 1,4 млн гривен.

В 2015 году тесть прокурора приобрел квартиру площадью 110 кв. м стоимостью более 3 млн гривен.

Общий доход Соскова и его жены за последние 4 года составляет около 2 млн гривен.

При этом в 2016 году жена задекларировала 999 тыс. гривен дохода, а в 2013-2015 годах - отсутствие дохода.

За 2015 год сын Соскова получил 2 800 гривен дохода, тесть - 31 гривну, а жена тестя не имела доходов за 2013-2017 годы.

На протяжении 2015-2016 годов Сосков передал своему сыну и тестю активы в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена.

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и предоставил доступ к информации о мобильных переговорах Соскова за период с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года.