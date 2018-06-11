НАБУ расследует переписку БПП и Батькивщины

Источник: Корреспондент.net

Скриншоты переписки якобы представителей фракций Блок Петра Порошенко и Батькивщина о покупке голосов в Верховной Раде, которые ранее опубликовал беглый народный депутат Александр Онищенко, приобщены к материалам расследования. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Материал интересный, мы его добавили в материалы расследования", - сказал он.

По словам Сытника, антикоррупционное ведомство уже много раз предлагало Онищенко дать показания, но нардеп ограничился только заявлениями, так и не передав следствию оригиналы ранее обнародованных аудиозаписей.

Чиновник также утверждает, что между детективами НАБУ и Онищенко не было никакого "непроцессуального общения", хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура и открыла дело по этому факту.

Сытник добавил, что Онищенко предлагал НАБУ сделку со следствием, однако принятие таких решений не в компетенции Бюро.