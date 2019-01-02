НАБУ разрешили не заводить дело на Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Соломенский районный суд Киева отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможных злоупотреблений президента Петра Порошенко.

"Отказать в удовлетворении жалобы в части обязательства должностного лица Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления в отношении президента Украины ст. 364 УК Украины", - говорится в решении суда.

Как отмечается также в судебных материалах, заявитель подал в суд жалобу о том, что НАБУ отказалось удовлетворить его заявление о совершении уголовного преступления Порошенко, которое он подал в Бюро 7 декабря 2018 года.

При этом фамилия заявителя в материалах не указывается.