НАБУ задержало экс-нардепа Крючкова

Источник: Корреспондент.net

В международном аэропорту Борисполь в понедельник, 15 апреля, задержали председателя правления ЧАО Энергосеть, бывшего нардепа Дмитрия Крючкова, экстрадированного из Германии. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным ведомства, в течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения.

В НАБУ отметили, что будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

Отмечается, что Крючкова подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.