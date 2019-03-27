27.03.2019
НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении
Источник: Корреспондент.net
Национальное антикоррупционное бюро закрыло 26 уголовных производств, открытых по отмененной Конституционным судом статье о незаконном обогащении.
Как сообщается, общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы в этих делах, составила около 500 млн гривен. Отмечается, что чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.
"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении из-за решения Конституционного суда, полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины", - говорится в сообщении.
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