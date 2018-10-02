НАБУ занялось доходами министра Петренко

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело по факту возможного декларирования министром юстиции Павлом Петренко недостоверной информации. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських новин.

Отмечается, что данные в Единый реестр досудебных расследований внесены согласно решению суда, который обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство. Расследование начато по статье 366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Ранее журналисты выяснили, что племянница Петренко Божена Кличук после его назначения министром стала обладательницей двух квартир на Печерске и автомобиля Lexus NX200. Вместе с тем, Петренко указал в декларации, что не имеет собственного жилья, а его племянница не проживает ни в одной из двух записанных на нее квартир, а проживает в третьей, принадлежащей матери.

При этом Петренко заявляет, что не имеет отношения к квартирам племянницы.