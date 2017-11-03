Нацбанк: Инвестиции в Украину превысят два миллиарда долларов

Источник: КорреспонденТ.net

Объем прямых иностранных инвестиций в 2018-2019 годах может достичь трех миллиардов долларов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в инфляционном отчете на своем сайте.

Увеличение притока инвестиций ожидается и в 2017 году, их сумма составит 2,1 млрд долл., из которых 1,1 млрд долл. будет направлен в реальный сектор экономики, уточняет регулятор.

"Постепенно будет восстанавливаться приток долгового капитала в частный сектор", – считают в НБУ.