03.11.2017
Нацбанк: Инвестиции в Украину превысят два миллиарда долларов
Источник: КорреспонденТ.net
Объем прямых иностранных инвестиций в 2018-2019 годах может достичь трех миллиардов долларов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в инфляционном отчете на своем сайте.
Увеличение притока инвестиций ожидается и в 2017 году, их сумма составит 2,1 млрд долл., из которых 1,1 млрд долл. будет направлен в реальный сектор экономики, уточняет регулятор.
"Постепенно будет восстанавливаться приток долгового капитала в частный сектор", – считают в НБУ.
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