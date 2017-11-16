Нацбанк изменит дизайн гривны

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк работает над обновлением дизайна всего ряда банкнот гривны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Мы недавно начали проводить смену дизайна банкнот больших номиналов: 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. Мы работаем над обновлением дизайна всего ряда банкнот. Национальный банк постоянно работает над этими вопросами. О введении в обращение новых номиналов или нового дизайна сообщаем", - сказал он.

Как отмечается, данные о введении в обращение или выведении из него банкнот, монет или смена номинального ряда происходят принятием решения правления НБУ, в которых указаны сроки введения в обращение и выведения из него.