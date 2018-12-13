Нацбанк не увидел валютных потерь из-за Азова

Источник: Корреспондент.net

Украинские экспортеры не понесли значительных потерь выручки из-за блокады в Керченском проливе. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, ссообщает Укринформ.

"Мы не видим в последние недели, что ситуация на валютном рынке меняется, и не видим падения валютной выручки. Судоходство по Керченскому проливу возобновилось. Кроме того, для украинских металлургов ситуация не новая, поэтому они еще с лета начали переориентироваться на черноморские порты", - сказал Сологуб.

Ранее в НБУ заявили, что рекордный урожай зерновых обеспечил поступление валютной выручки от экспорта, которое укрепило гривну.