13.12.2018
Нацбанк не увидел валютных потерь из-за Азова
Источник: Корреспондент.net
Украинские экспортеры не понесли значительных потерь выручки из-за блокады в Керченском проливе. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, ссообщает Укринформ.
"Мы не видим в последние недели, что ситуация на валютном рынке меняется, и не видим падения валютной выручки. Судоходство по Керченскому проливу возобновилось. Кроме того, для украинских металлургов ситуация не новая, поэтому они еще с лета начали переориентироваться на черноморские порты", - сказал Сологуб.
Ранее в НБУ заявили, что рекордный урожай зерновых обеспечил поступление валютной выручки от экспорта, которое укрепило гривну.
Новости раздела
Украина
13.12.2018
От УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек
Одну из трех православных церквей, которая примет участие в создании единой поместной церкви в Украине, на Объединительном соборе будут представлять более 120 человек.
Украина
13.12.2018
Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО – СМИ
Военное оборудование, переданное Йенсом Столтенбергом, доставляется в Киев президентским самолетом.
Украина
12.12.2018
Акциз на плодово-ягодные вина снизили более чем в сто раз
Будет взиматься налог по ставке 0,01 гривен за 1 литр только сброзженных напитков
Украина
12.12.2018
В Украине создали новую службу при Минсоцполитики для проверок получателей соцпомощи
Численность работников Госсоцслужбы установлена в 120 человек.
Украина
12.12.2018
60 лет это рано: Пенсионный возраст в Украине и дальше будет повышаться, - Всемирный банк
Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом
Украина
12.12.2018
Комитет ВР предлагает продлить земельный мораторий
В парламент внесено уже 13 законопроектов о запрете на продажу земель сельхозназначения.
Украина
12.12.2018
ВМС усиливают охрану объектов на побережьях
Подразделения украинских ВМС разворачивают временные блокпосты и проводят комплекс мероприятий.
Украина
12.12.2018
Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко
Брижит Бардо написала письмо Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию со зверинцем в Покровске.
Украина
12.12.2018
Продану нашли электронный браслет - СМИ
Ранее суд обязал бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана носить электронный браслет слежения.
Украина
11.12.2018
Хакеры разносили вирус под видом сообщений от госучреждений, - киберполиция
Для передачи вирусов использовали популярные компании
Украина
11.12.2018
Украина падает. Рейтинг производителей вооружения
Укроборонпром опустился в глобальном рейтинге SIPRI на две позиции. Исследователи связывают это с инфляцией.
Украина
11.12.2018
Арестованное российское судно "Норд" повторно выставили на продажу за 1,47 млн гривен
Дата проведения торгов - 26 декабря
Украина
11.12.2018
58% украинцев не поддерживают введение военного положения, - опрос
В то же время 60% опрошенных считают РФ страной-агрессором
Украина
11.12.2018
Украинский флот усилят новыми катерами - СМИ
Малые бронированные артиллерийские катера Гюрза-М и Кентавр построят на киевском судостроительном заводе Кузница на Рыбальском.
Украина
11.12.2018
Украина получила 500 млн евро от ЕС
Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.
Украина
11.12.2018
Украина получила 500 млн евро от ЕС
Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.
Украина
11.12.2018
МинВОТ назвало число погибших от мин на Донбассе
За четыре года от мин и взрывоопасных остатков боеприпасов на востоке Украины погибли сотни гражданских лиц.
Украина
11.12.2018
Украинская разведка прекращает сотрудничать с СНГ
В ведомстве считают, что участие украинской разведки в договоре о сотрудничестве наряду с российскими спецслужбами является абсурдным.
Украина
10.12.2018
Автогаз подешевел еще на 25 копеек
С начала 2018 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 15,97% с 12,77 гривен/литр
Украина
10.12.2018
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ
Президент подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Украина
10.12.2018
В ВСУ призвали 17 тысяч срочников – Генштаб
Призывникам выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен.
Украина
10.12.2018
За год инфляция составила 10%
За минувший месяц цены выросли в среднем на 1,4%. Больше всего подорожали овощи, а цены на фрукты наоборот - упали.
Украина
09.12.2018
Дополнительные выходные в 2019: сколько будут отдыхать украинцы
В 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных