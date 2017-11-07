07.11.2017
Нацбанк одобрил продажу двух банков
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины во вторник, 7 ноября, согласовал бизнесмену Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ПАО ВиЭс Банк (Львов). Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Как отмечается, прямым покупателем выступит кипрская компания Bailican Limited.
До этого, 99,923% акций банка принадлежали Сбербанку России.
Помимо этого, Нацбанк согласовал двум гражданам Китайской Народной Республики приобретение 99,9% акций ПАО Украинский банк реконструкции и развития (Киев).
Регулятор отмечает, что ранее единственным собственником УБРР было государство Украина.
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