Нацбанк отреагировал на доллар по 28

Источник: Корреспондент.net

Предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей Украины, включая горно-металлургический и агропромышленный комплекс, остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны. Об этом говорится в комментарии Национального банка в пятницу, 17 августа.

По оценкам регулятора, рост спроса на валюту обусловлен сезонными, ситуативными и психологическими факторами. Среди этих факторов - сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и потребительских товаров. Кроме того, снизилось предложение валюты со стороны населения под влиянием традиционных негативных ожиданий накануне осени.

Нацбанк заверил, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса.

"Задача Национального банка - не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривны и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели", - говорится в комментарии.

Также Нацбанк напомнил, что на этой неделе ежедневно выходил на рынок с продажей валюты и всего за неделю продал 215 млн долл в том числе 24,8 млн долл во время валютного аукциона в пятницу, благодаря котором спрос на валюту был удовлетворен, констатирует центробанк.

Более того, НБУ продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции, в случае необходимости.

Также в сообщении отмечается, что центробанк в рамках режима гибкого курсообразования сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов.

"Если факторы, которые сложились в экономике, требуют ослабления или усиления курса, то он должен двигаться в нужном направлении, и НБУ этому движению не противодействует. Задача центробанка - не удерживать курс гривня на определенном уровне, а уменьшить интенсивность его колебаний и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и возникновение рисков для достижения инфляционной цели", - указанно в сообщении.

Отметим, на понедельник, 20 августа, Нацбанк установил курс гривны к доллару на уровне 27,89, опустив украинскую валюту на 22 копейки. Таким образом, НБУ ослабляет на 22 копейки официальный курс гривны второй день подряд.

Тем временем, утром обменники Киева повысили курс продажи доллара на 23 копейки - до 27,99 за доллар, курс покупки - на 20,22 коп. до 27,60 за доллар. А к вечеру в некоторых пунктах обмена курс продажи повысился вплоть до 28,50 гривен за доллар.