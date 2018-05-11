Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2018 год

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины по итогам апреля подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в размере 8,9%. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По оценкам НБУ, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы.

"К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г на конец 2018 года) и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года", - говорится в комментарии НБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине рост потребительских цен в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе. В годовом измерении рост потребительских цен замедлился до 13,1%.