Нацбанк резко укрепил гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на понедельник, 25 марта 2019 года, укрепил курс гривны на 29 копеек до - 26,96 за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 22 марта.

Регулятор также "обвалил" курс евро на 56 копеек. Так, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2696,0935 гривны;

– 100 евро – 3047,1249 гривны.

Торги на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 22 марта, закрылись долларом по 26,89-26,92 грн. Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подешевел на 17 коп., а в продаже - на 18 коп.

Евровалюта также подешевела на закрытии межбанка: в покупке - на 41 коп., а в продаже - на 42 коп. и составила 30,40-30,44 грн.