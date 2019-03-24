Нацбанк создал памятные монеты о Томосе

Украина

ВВП вырос на 3,3% в 2018

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 3 558,706 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).