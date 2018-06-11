Нацбанк судится с Коломойским из-за 10 млрд долгов

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк подал иски в суды Швейцарии и Украины против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского, сообщает пресс-служба НБУ в понедельник, 11 июня.

"Судебные дела касаются выполнения Игорем Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Национального банка. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

Первый иск подан в суд первой инстанции в Женеве (по месту жительства Коломойского), а второй пакет исков в Хозяйственный суд Днепропетровской области (по месту нахождения имущества бывшего акционера).

Отмечается, что ПриватБанк получил кредиты рефинансирования от Нацбанка под обеспечение поручительствами, предоставленными лично Коломойским.

Однако в то время ПриватБанк на самом деле не мог вернуть эти кредиты, в результате чего банк был национализирован ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП.