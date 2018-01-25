Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4%

Источник: 112.ua

Национальный банк Украины повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2018 год до 3,4% с 3,2%, пишет пресс-служба регулятора.

"Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году. Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении. А НБУ спрогнозировал, что в 2017 году ВВП Украины вырастет на 2,2%.

Что касается экономического роста на 2018 год, то прогноз составил 3,2%, но незначительно был снижен прогноз роста экономики на 2019 год – 3,5% вместо ранее ожидавшихся 4%.