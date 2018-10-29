Найти

29.10.2018

Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард

Источник: Корреспондент.net

Суды вынесли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн в делах против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом написал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук в колонке на сайте Экономической правды.

По его словам, четыре месяца назад НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 млрд грн.

"Цель этих исков - заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Задолго до вхождения государства в капитал ПриватБанка НБУ предоставлял кредиты рефинансирования финучреждению. Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил центральному банку персональную гарантию, что эти кредиты будут погашены. Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующими договорам получил обеспечение от подконтрольных Коломойскому компаний", - добавил он.

Григорчук сообщил, что в обеспечение обязательств в НБУ передавались уже всем известные объекты: Буковель, Биола, самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.

"Поскольку на май 2018 года в ПриватБанке сформировалась просроченная задолженность перед НБУ на сумму около 10 млрд грн, Национальный банк получил законное право требовать погашения этого долга за счет, в том числе, имущества поручителей", - сообщил представитель НБУ.

Новости раздела
Украина
28.10.2018
В Киеве "заминировали" универмаг Украина
Все посетители и персонал универмага эвакуированы из здания. Помещения обследуют взрывотехники.
Украина
28.10.2018
У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар
Сначала огонь пытались погасить из огнетушителей, через некоторое время приехали спасатели ГСЧС
Украина
28.10.2018
Полиция за неделю задержала трех "воров в законе"
Все задержанные - иностранцы, прибывшие в Украину для контроля деятельности определенных преступных группировок.
Украина
28.10.2018
День на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украина
28.10.2018
В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел
Силовики задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам людей. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник.
Украина
28.10.2018
В "ЛДНР" пытались вывезти серебро и мобильные
Выходец из Донбасса пытался вывезти на оккупированные территории 3,6 кг серебряных украшений и 20 мобильных телефонов.
Украина
28.10.2018
В Киеве прошел парад "зомби"
В столице накануне праздника Хэллоуина прошел парад "зомби". Участие приняли более 100 человек.
Украина
28.10.2018
Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"
Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, считает Коболев.
Украина
28.10.2018
Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине
Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.
Украина
28.10.2018
В Днепре "минировали" бизнес-центры и гостиницы
На протяжении дня поступали сообщения о заминировании сразу нескольких крупных объектов города.
Украина
27.10.2018
Названы самые демократичные города Украины
В топ-5 украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск.
Украина
27.10.2018
Наезд в Кривом Роге: известны подробности
Водителю гоночного автомобиля, который совершил наезд, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Украина
26.10.2018
В Кабмине прокомментировали "дорогие" евробонды
Высокую ставку доходности размещенных еврооблигаций в Минэкономики объяснили сложной ситуацией на международных рынках.
Украина
26.10.2018
СМИ узнали детали дальнейшего подорожания газа
Удаленный с сайта правительства документ подтверждает намерение властей еще как минимум дважды повысить цены на газ.
Украина
26.10.2018
Киев и Минск снимут антидемпинговые ограничения
Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились о создании рабочей группы по снятию антидемпинговых ограничений, после чего товарооборот между странами может быть удвоен.
Украина
26.10.2018
Студенты КПИ требуют отставки ректора и проректора
Студенты требуют провести аудит и выяснить, куда пошли деньги, выделенные на ремонт общежитий и корпусов КПИ.
Украина
25.10.2018
НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год
В следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат.
Украина
25.10.2018
В Украине снизился уровень заболеваемости гриппом
В стране за неделю уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%.
Украина
25.10.2018
Геращенко ответила на заявление Хуга по Донбассу
Ирина Геращенко надеется, что сделанное Александром Хугом заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.
Украина
24.10.2018
Венгрия предлагает Киеву договор о нацменьшинствах
Глава МИД Венгрии заявил, что путь к восстановлению доверия между двумя странами должен идти постепенно.
Украина
24.10.2018
Саперы ВСУ победили на соревнованиях в Канаде
Международные соревнования Ardent Defender-2018 проходили с 1 по 19 октября на военной базе Борден.
Украина
24.10.2018
На Донбассе за день ранен один военный
Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украина
24.10.2018
Кабмин согласовал увольнение четырех губернаторов
Правительство согласовало проекты указов президента об увольнении глав Киевской, Луганской, Черкасской и Черновицкой ОГА.
Украина
24.10.2018
В ЕС хотят назначить спецпредставителя по Донбассу
Европолитики также хотят расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и на Азовское море.
В Киеве "заминировали" универмаг Украина | Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ