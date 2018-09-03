Нацбанк выпустил новые 20 гривен

Источник: Корреспондент.net

"Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 20-гривневых банкнот из-за замены изношенных", - говорится в сообщении.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты (раньше он был справа). Также сохранены цветовая гамма и размер.

Как уточнили в центробанке, на сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.