Нацгвардия присоединилась к Госпогранслужбе для охраны границы с Румынией

Источник: 112.ua

Военнослужащие Нацгвардии вместе с пограничниками в Черновицкой обл. с сегодняшнего дня начали охранять горные участки границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Государственная пограничная служба с взаимодействующими структурами и органами активно усиливают борьбу по противодействию противоправным элементам, которые постоянно пытаются совершать правонарушения на государственной границе", - говорится в сообщении.

Сейчас для усиления охраны государственной границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыло несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии.

В ГПСУ отметили, что военнослужащие Национальной гвардии впервые приобщаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда.

"Для пограничников и гвардейцев такое взаимодействие не новое. Военнослужащие двух ведомств совместно обеспечивали усиление системы охраны украинско-молдавской границы на Приднестровском сегменте", - добавили в ГПСУ.