Начальника Львовской железной дороги уволили - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Начальника регионального филиала УЗ Львовская железная дорога Ивана Груника уволили после ревизии. Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что такое решение принял и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Увольнять Груника нужно было раньше, поскольку Львовский филиал УЗ лидирует по количеству поломок и пожаров на поездах", - сообщил изданию глава общественного контроля Укрзализныци Валерий Довгопол.

Официального подтверждения увольнения Груника пока нет.

Как сообщалось, за последний месяц на Львовской железной дороге произошло несколько ЧП:

19 декабря в селе Мшана Львовской области сгорел электровоз;

7 января в Яремче Ивано-Франковской области сломался тепловоз поезда до Одессы;

10 января в селе Соль Закарпатской области сошел с рельсов грузовой поезд.