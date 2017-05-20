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Националисты едут к Порошенко требовать амнистии

Источник: КорреспонденТ.net

20.05.2017

В центре Киева в субботу днем стартовал автопробег под названием "Порошенко, подпиши амнистию", организованный рядом националистических организаций, в частности, партией "Национальный корпус", С14, "Правым сектором" и ВО "Свобода", передает "Интерфакс-Украина".

Около 80-ти автомобилей с национальной символикой и партийными флагами направились в пгт Козин (Киевская область) к дому главы государства.

Участники автопробега намерены озвучить требования к президенту Петру Порошенко о подписании закона об амнистии для участников АТО.

 

Как известно, закон "Об амнистии в 2016 году" с отдельными пунктами по украинским военным принят Верховной Радой 22 декабря 2016 года.

 
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