Националисты обещали "коридор позора" россиянам за участие в выборах президента РФ на территории Украины

Источник: Українські новини

Активисты политических партий "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Правый сектор" намерены препятствовать голосованию на выборах Президента России в Украине 18 марта.

Согласно ему, с 08:00 до 20:00 возле здания посольства России в Украине, расположенном на Воздухофлостком проспекте, состоится совместная акция активистов "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора".

Они намерены проводить длительную акцию "коридор позора" для желающих принять участие в выборах президента России на территории Украины.

"В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии! Если этого не понимает временная власть Украины, то именно мы - украинские патриоты - придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в диппредставительства Московии. Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора", - сказано в нем.

Также сообщается, что во время акции состоятся фотовыставка и символическое установление "памятника Путину", приуроченное проведению российских президентских выборов на территории Украины.

Ранее Служба безопасности Украины призвала проживающих в аннексированном Крыму граждан Украины не участвовать в выборах Президента России на полуострове 18 марта.

Верховная Рада призывает международное сообщество осудить выборы Президента России в аннексированном Крыму, которые запланированы на 18 марта, и ввести персональные санкции против их организаторов.