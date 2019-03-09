Нацкорпус прорывался к Порошенко в Черкассах

Источник: Корреспондент.net

Активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах.

Судя по опубликованному видео, националисты пришли на выступление президента у дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины. Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители. Начались столкновения. В этот момент проехали автомобили кортежа президента.

Тогда представители Нацкорпуса стали прорываться на сцену, скандируя: "Свинарчука за решетку!". Одному из активистов удалось выступить перед людьми с речью.

После этого активисты отправились к зданию Черкасской облгосадминистрации.

"Президент не захотел разговаривать с народом и бежал из города. Поэтому Национальный корпус пришел к губернатору Черкасс Александру Вельбивцу требовать объяснений", – заявили националисты.