Нацотбор на Евровидение-2018: звездным гостем второго полуфинала станет представитель Франции

Источник: Українські новини

Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018 звездным гостем станет представитель Франции - дуэт Madame Monsieur. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Поп-дуэт был основан в 2013 году. Madame Monsieur выиграли открытый французский нацотбор, который был проведен впервые за много лет.

СТБ и UA:Перший являются организаторами национального отбора на Евровидение-2018 в Украине.