Нацполиция ликвидирует военизированную охрану

Источник: Корреспондент.net

В Нацполиции начали ликвидацию отдела военизированной охраны Безопасность жизни после публикации журналистского расследования программы Схемы.

Отмечается, что журналисты разоблачили незаконное создание, существование и деятельность этого отдела.

О ликвидации говорится в ответе Департамента полиции охраны на запрос Схем о деятельности этого отдела.

Вместе с тем, журналисты ожидают ответа на другой запрос - относительно того, какой будет судьба сотрудников этого отдела: будут ли они переведены в другой отдел или подразделение в структуре Нацполиции или МВД.

Ранее журналисты рассказали, что создание, существование и деятельность отдела военизированной охраны Безопасность жизни в структуре Нацполиции противоречит действующему законодательству, а его работников могут использовать для защиты частных или политических интересов окружения руководства МВД.