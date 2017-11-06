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06.11.2017

Нацполиция решила перейти на работу единого центра "102"

Источник: 112.ua

Национальная полиция приняла решение о переходе на работу единого центра "102". Об этом глава НП Сергей Князев заявил сегодня, 6 ноября, во время совещания в Мариуполе с руководителями полиции и мэрами населенных пунктов шести областей по обсуждению развития программы безопасности на территории восточного и южного регионов.

"Национальная полиция приняла решение в ходе реформирования перейти на единый центр "102". Человеку безразлично, куда он звонит. Он набирает номер, когда у него беда. Ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. Это человеческий фактор, который создавал неурядицы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его", – отметил он.

По его словам, идея такого реформирования – в получении сигнала на "102" в одном областном центре. Поступило сообщение – наряд получает электронный вызов. Кроме оперативности реагирования, это предоставляет возможность электронной формы контроля действий наряда.

Примером эффективного взаимодействия полиции и органов местного самоуправления ради безопасности граждан во время совещания назвали запуск на базе полиции Донецкой области Единого аналитического сервисного центра (UASC).

Также в рамках развития проекта было разработано и запущено мобильное приложение "Полиция 102", которым предусмотрен вызов полиции нажатием одной кнопки. Участникам совещания были презентованы возможности этой системы региональной безопасности на реальном примере.

Мобильное приложение "Полиция 102"

Бесплатное мобильное приложение "Полиция 102" создано в рамках расширения возможностей Единого аналитического сервисного центра и является одной из составляющих частей UASC.

Единый аналитический сервисный центр – современный комплекс безопасности, построенный на новейших IT-технологиях, в состав которого также входит колл-центр 102, подсистема интеллектуального видеонаблюдения, информационный центр для проверки по базам данных и аналитический блок.

Удобный и эффективный способ круглосуточного связи с полицией ориентирован в первую очередь на безопасность детей. Сейчас он действует в двух областях – Донецкой и Закарпатской. Им пользуются более 2 тысяч детей.

Кнопка экстренного вызова "102"

Используется только в случаях крайней необходимости. Тревожный сигнал для оказания срочной помощи поступает в полицию и по номеру телефона доверенного лица.

За ложный вызов предусмотрена ответственность согласно закону.

Режим "Свидетель"

Кнопка сообщения в полицию о правонарушении. Любой гражданин с помощью программного обеспечения "Полиция 102" может проинформировать полицию о преступлении или ином событии. Есть возможность добавить фото.

Проверка номера авто

В рамках программы можно автоматически проверить, находится ли автомобиль в розыске.

Родительская забота

Родителям приходит сообщение в случае:

- нажатия ребенком кнопки "102"

- отправки сообщения о правонарушениях

- оставления "зоны безопасности"

Родители имеют возможность определить "зону безопасности" на карте.

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